Napoli, banda del buco in azione all'ufficio postale: si parla di oltre 300mila euro in contanti

del‘ indi corso Meridionale a. Ignoti sono entrati nel caveau del locale, sfruttando un foro praticato in una parete. Sono ancora in corso i rilievi dei Carabinieri per quantificare l’entità del furto, dalle prime stime sidi un danno tra i 300 e i 500 milain: questa mattina era prevista la distribuzione delle pensioni.I malviventi, a quanto si apprende, sarebbero entrati nell’istitutoattraverso un foro nel pavimento.