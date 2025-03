Quotidiano.net - Mutui, la rivincita del tasso variabile che si prepara a superare il fisso: cosa conviene adesso?

Roma, 3 marzo 2025 –sempre più competitivi, surroghe in crescita così come gli importi finanziati. E, forse, l’epoca delè ai titoli di coda perché, non siamo ancora al sorpasso ma ihanno recuperato competitività in maniera decisa rispetto al. Il dato emerge dall’ultimo Osservatorio mensile diOnline.it relativo a gennaio 2025., i tassi Euribor e Irs Il risparmio? I tassi migliori Le surroghe La durata, i tassi Euribor e Irs Nel primo mese dell’anno l’Euribor a un mese (che è il parametro di riferimento per la messa in campo dei) si è attestato al 2,79% dal 3,57% del 2024, mentre la scadenza a tre mesi è passata da 3,57% al 2,70%. Quanto all’IRS (che è invece ildi riferimento del), ilvaria dal 2,29% (scadenza a 30 anni) al 2,50% (a dieci e vent’anni).