Padovaoggi.it - Mutui, la richiesta media a Padova è di 133mila euro: i dati

Leggi su Padovaoggi.it

Gli ultimi anni sono stati delicati per il mercato dei, ma a partire dalla seconda metà del 2024, grazie alla politica monetaria della Bce, i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione sono tornati a crescere tanto che in Veneto, secondo l’osservatorio congiunto Facile.it e.it.