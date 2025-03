Secoloditalia.it - “Musk è un eroe, sono risorto grazie a lui”: parla il paziente tetraplegico col chip di Neuralink nel cervello

Leggi su Secoloditalia.it

sarà per sempre unper me” ha raccontato Noland Arbaugh al quotidiano online Open. L’uomo, affetto da paralisi, ha ricevuto il primodellaper collegare il proprioal computer dopo un’incidente in un lago all’età di 22 anni: il ragazzo si era scontrato con un amico durante un tuffo in un lago della Pennsylvania, subendo una lesione al collo.Otto anni dopo,al nuovo impianto, Noland può fare molte cose che prima erano inimmaginabili viste le sue condizioni fisiche. “L’indipendenza che mi dà è eccezionale. Posso mandare messaggi, scrivere email, usare i social e giocare” ha detto, per poi spiegare che prima di questa fortunata occasione doveva farsi aiutare dagli altri per inviare i messaggi e le note vocali. “Non avevo mai privacy”, ha aggiunto il ragazzo: “Con, ho riallacciato i rapporti con persone che per anni non ho mai sentito.