Musica Mike Terrana a Napoli con Gianni Fiorellino | rock show all’Arena Flegrea

Il batterista, icona dellae metal, suonerà aper. Lo annuncia lo stesso musicista statunitense in un video messaggio, condiviso sui social, in cui il celebre drummer di Buffalo conferma la sua presenza, il prossimo 21 giugno, guest star della band formata per il “”.Stile dinamico, grande versatilità e suono potente sono le caratteristiche che vengono riconosciute a questo grande musicista americano, tra i più importanti protagonisti della scenae metal. In 40 e passa anni di carrierasi è esibito sui più prestigiosi palcoscenici internazionali, collaborando con grandi e affermate star come Yngwie Malmsteen, Tony Macalpine, Steve Lukather (il fondatore e leader dei Toto), Jennifer Batten (chitarrista di Michael Jackson tra il 1987 ed il 1997), Tarja Turunen (cantante dei finlandesi Nightwish) e con band metal del calibro di Gamma Ray, Rage, Masterplan.