Ilrestodelcarlino.it - Multe e controlli stradali: a Modena arriva Cerbero, la nuova telecamera con intelligenza artificiale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 marzo 2025 –e videosorveglianza mobile al servizio della sicurezza stradale che resta tra le priorità della Polizia locale di. Accanto alle campagne di sensibilizzazione, al contrasto e alla repressione dei comportamenti di guida scorretti consul territorio e strumentazioni tecnologiche in dotazione, il Comando di via Galilei schiera un nuovo apparecchio che sfrutta l’nelle funzioni di pattugliamento dinamico.in servizio Oggi sulle strade cittadine è entrato in servizioche sarà utilizzato principalmente per rilevare i veicoli privi di copertura assicurativa, oltre che di revisione e consentirà alla Polizia locale di intervenire efficacemente nelle situazioni dove la sosta irregolare crea problemi alla circolazione dei veicoli e alla sicurezza di tutti gli utenti della strada (per esempio sui viali intorno al centro o in prossimità delle scuole) anche sulla base delle segnalazioni giunte al Comando.