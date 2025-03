Ilgiorno.it - Mozzate, adolescenti accerchiati e rapinati dal branco

, 3 marzo 2025 – Li hannoin otto, per rapinarli di tutto quello che avevano addosso. L’ennesima rapina tra minorenni è avvenuta sabato sera a, all’interno della stazione ferroviaria, dove due ragazzi di 14 e 15 anni che stavano aspettando il bus all’interno dello scalo, sono stati avvicinati da un altro ragazzo, apparentemente un loro coetaneo, che gli si è rivolto con toni minacciosi intimando al più grande di consegnargli il giubbotto. Pochi attimi dopo le due vittime sono state accerchiate da altri sette ragazzi della stessa età, che hanno iniziato a minacciare e strattonare per farsi consegnare tutto quello che avevano: un borsello in cui era contenuto l’abbonamento del bus, un paio di occhiali e una sigaretta elettronica. Quando la banda si è allontanata, i due ragazzini hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della stazione di Lomazzo, che ora acquisirà i video delle telecamere di sorveglianza.