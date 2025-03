Oasport.it - Motomondiale, qualche segnale dai giovani piloti italiani tra lampi e sfortuna. Ma servirà tempo

Il piatto piange in casa Italia tra Moto2 e Moto3 al termine del Gran Premio di Thailandia 2025, primo round stagionale del. Il movimento azzurro non è riuscito a ottenere almeno un piazzamento sul podio nelle categorie propedeutiche, mentre in MotoGP il ducatista ufficiale Francesco Bagnaia è arrivato terzo sia nella Sprint che in gara alle spalle dei fratelli Marquez.Il weekend di Buriram ha comunque regalato alcuni spunti positivi da parte dei, che potranno dunque provare a togliersi delle soddisfazioni importanti nel corso della stagione. In Moto3 la pattuglia tricolore ha piazzato ben cinque centauri nella top10: Stefano Nepa 4°, Matteo Bertelle (autore della pole position) 5°, Dennis Foggia 6°, Riccardo Rossi 8° e Luca Lunetta 10°.Quest’ultimo è stato protagonista di un episodioto, con lo spagnolo David Munoz (caduto poi pochi giri più tardi e costretto a scontare un long lap penalty durante la prossima corsa in Argentina tra due settimane) che lo ha sbattuto fuori pista estromettendolo dalla lotta per il podio e compromettendone la prima gara dell’anno.