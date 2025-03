Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati GP Thailandia 2025: inizio da sogno per i Marquez, Bagnaia limita i danni, Yamaha dove sei?

MARC: un esordio talmente perfetto che spaventa tutti i rivali. Impeccabile nelle prove libere, centra la pole position, quindi tra Sprint Race e gara domenicale non lascia scampo ai rivali. Il salto tra GP23 e GP25 non solo lo ha galvanizzato, ma sembra avergli messo tra le mani la moto che sognava. Peccoe tutto il gruppo è avvertito. Il Cabroncito vuole il titolo e tornare con le lancette a prima dell’infortunio di Jerez del 2020.ALEX: secondo nella Sprint Race, secondo anche nella gara lunga. Il fratellino minore di Marc disputa un weekend pressoché impeccabile. Meglio di così oggettivamente non poteva fare. Anzi, oggi conduce anche la gara per tutta la parte centrale e culla ildella vittoria, ma il Cabroncito glielo spezza. Se il buongiorno si vede dal mattino, però, potrà vivere un’annata da protagonista.