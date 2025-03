Oasport.it - MotoGP, per la Ducati conta vincere. Non che vinca un italiano

Leggi su Oasport.it

L’importante che asia la. Il Mondiale diha preso il via a Buriram e in Thailandia la Casa di Borgo Panigale ha potuto festeggiare la prima vittoria stagionale con lo spagnolo Marc Marquez, precedendo altri tre piloti con la moto italiana, ovvero il fratello Alex (Team Gresini), Francesco Bagnaia (compagno di squadra) e Franco Morbideli (Team VR46).Una superiorità imbarazzante rispetto alla concorrenza che sembra non avere un fine. Del resto, si è reduci da un 2024 in cui l’azienda italiana ha potuto fregiarsi di numeri da record. Ne citiamo alcuni:– Vittoria del titolo per la terza stagione consecutiva con Jorge Martín in sella alla Desmosedici GP24 del team Pramac Racing;– Quarto titolo piloti per la casa di Borgo Panigale nella classe regina dopo quelli di Casey Stoner nel 2007 e di Francesco Bagnaia nel 2022 e 2023;– Per il quinto anno consecutivo e il sesto nella sua storia inha vinto il Campionato Mondiale Costruttori totalizzando un totale di 722 punti e un vantaggio di ben 327 sul secondo classificato;–ha ottenuto 19 vittorie su 20 Gran Premi in calendario nel 2024;– La Casa di Borgo Panigale ha monopolizzato il podio in 14 occasioni.