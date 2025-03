Oasport.it - MotoGP, il mistero della frase di Bagnaia a Dall’Igna: “Però adesso voglio capire cosa è successo…”

Leggi su Oasport.it

Mettere i punti sulle i. Non è stato un week end facile per Francescoa Buriram (Thailandia), primo appuntamento del Mondiale 2025 di. Sul circuito asiatico, il feeling con la pista non è stato idilliaco e soprattutto in trazione il pilota italiano ha fatto fatica, specialmente nel terzo e nel quarto settore del tracciato.Una differenza che si è notata nella Sprint Race e nel GP domenicale, confrontando le sue prestazioni con quelle del compagno di squadra, Marc Marquez, e anche del fratello Alex sulla Ducati Gresini. Meriti da attribuire sicuramente ai piloti spagnoli e al loro stile di guida,Pecco ha manifestato anche un certo disagio rispetto a come abbia lavorato la sua gomma posteriore.Tema “Pneumatici” d’attualità anche in considerazione di quanto accaduto a Marquez, con la pressione troppo bassa sul davanti e l’iberico costretto a far passare il fratello per evitare di avere problemi, prima di sferrare nelle ultime fasigara l’attacco decisivo.