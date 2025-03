Sport.quotidiano.net - Motogp, Dall’Igna: “Marquez ha già in mano la moto. Bagnaia ha margine”

Roma, 3 marzo 2025 – Il primo sigillo di Marcsulla sua nuova Ducati fiammante di rosso. Lo spagnolo torna leader del mondiale dopo tanto tempo e a Buriram ha mandato un segnale impressionante di superiorità. Weekend dominato fin dal venerdì, con vittoria in sprint race e una gara condotta in aperto controllo giocando al gatto con il topo per gestire la pressione della gomma anteriore. Il numero 93 aveva 3-4 decimi di passo in meno sia rispetto al fratello sia rispetto a Pecco, che si è dovuto accontentare di due terzi posti ammettendo la velocità del compagno di squadra. Insomma, Marc punta con decisione al nono titolo e oggi appare lui il principale favorito al mondiale. Il problema, di fatto, è per Peccoche da qui all’Argentina dovrà trovare il modo di ridurre il gap.