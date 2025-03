.com - Motociclismo, concluso il corso di psicomotricità sensoriale in moto riconosciuto da Asi

toc (Adnkronos) – A Santa Maria a Vico (Ce), presso la Pinacoteca d’Arte “Il Cuneo” è terminato ildiinorganizzato dal SettoreTerapia di Asi Associazioni Sportive e Sociali Italiane e dall’Associazione LaTerapia. Il performativo, patrocinato dall’Università Giustino Fortunato, dalla Scuola di Ricerca sui disturbi del neurosviluppo Fusis, dal Centro riabilitativo Lynphis Studio Benessere, dai comuni di Santa Maria a Vico ed Arienzo, ha avuto grande successo per il grande valore tecnico, culturale, sociosanitario e morale. Lainè un trattamento innovativo, con studio in fase di pubblicazione, dei disturbi del neurosviluppo, autismo in primis, dove ladiventa uno strumento di stimolazione, emozionale, di facilitazione della socializzazione utilizzato, dai Terapisti e dal personale formato, come “gioco gigante” anche per il miglioramento delle capacità attentive, di concentrazione e di motricità, sia fine, sia globale.