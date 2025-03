Morto in Australia “braccio d’oro” l’uomo il cui sangue ha salvato 24 milioni di neonati

Fanpage.it - Morto in Australia “braccio d’oro”, l’uomo il cui sangue ha salvato 2,4 milioni di neonati

James Harrison èall’età di 88 anni in una casa di riposo nel Nuovo Galles del Sud, in. Noto come "l'uomo dal braccio d'oro", il suo plasma ha contribuito a salvare la vita di oltre 2,4digrazie a un raro anticorpo, l’Anti-D, fondamentale per prevenire una grave malattia ematica nei bambini.