Ilfattoquotidiano.it - Morto a 103 anni l’inventore del Cynar Rino Dondi Pinton

Ha inventato il primo amaro al gusto di carciofo del quale forse non c’è nemmeno bisogno di dire il nome: è aoggi ha 103, che dovrebbe dedicare un brindisi chi ama il. Una bevanda lanciata nei primi’50 e diventata popolarissima anche grazie a uno dei pay off più famosi di ogni tempo, quel “contro il logorio della vita moderna” inventato da Ernesto Calindri.Insieme all’imprenditore Angelo Della Molle,lanciò ile lo commercializzò dalla ‘G.B. Pezziol’ di Padova, un’azienda nella quale aveva cominciato a lavorare a 27come responsabile della produzione. Un grande successo, quello della bevanda al gusto di carciofo, tra gli’50 e ’70, poi una battuta d’arresto (anche se il prodotto è sempre rimasto un cult dei bar ‘vecchio stile’) e ora un ritorno anche per un target giovane che lo sceglie come ingrediente dello spritz.