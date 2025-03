Morte Eleonora Giorgi le prime parole del figlio Andrea Rizzoli

Leggi su Caffeinamagazine.it

di, ledei figlie Paolo. Dopo un iniziale silenzio i familiari più stretti della famosa attrice, venuta a mancare all’età di 71 anni per un male incurabile, hanno rilasciato ledichiarazioni. Il primo gesto social è stato di Paolo Ciavarro, nato dall’amore diper l’attore Massimo. Il marito di Clizia Incorvaia ha condiviso una foto da piccolo con la mamma e una scritta che è anche un augurio.La foto è stata accompagnata dal testo: “Ciao mami da oggi Gabri ha un angelo speciale.Ti amo. ”. Gabri è naturalmente Gabriele, ildi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che oggi ha 3 anni. Anche Clizia ha postato una carrellata di foto e la poesia poesia di Henry Scott Holland: “Lanon è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto (segue qui in basso)”.