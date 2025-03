Tvpertutti.it - Morta Eleonora Giorgi, il messaggio per il nipote: «Dite a Gabriele che...»

oggi, lunedì 3 marzo 2025. L'attrice si è spenta dopo aver affrontato mesi difficili a causa di un tumore al pancreas scoperto alla fine del 2023. Da tempo era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore, sostenuta dall'affetto dei figli Andrea e Paolo, dell'ex marito Massimo Ciavarro, della nuora Clizia Incorvaia e dall'amore per il nipotino. La morte era vicina: l'aveva annunciato a Forum Barbara Palombelli.Lanon ha mai nascosto la sua malattia. Nei mesi scorsi, durante un'intervista radiofonica a I Lunatici, aveva raccontato come stava affrontando la sua condizione con forza e speranza: "Ogni tanto piango, ma non mi sono mai arrabbiata. Sono fatalista, credo in un ordine superiore delle cose, e sono confortata di potermici abbandonare".