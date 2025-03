Ilrestodelcarlino.it - Morettini fa trecento. Chiesanuova, festa doppia

2 Portuali Ancona 0: Fatone, Tempestilli (36’ st Carnevali), Perini, Sfasciabasti, Canavessio, Tacconi,, Tanoni, Sbarbati (41’ st Vitucci), Mongiello (46’ st Bambozzi), Persiani (29’ st Pasqui). All. Mobili. PORTUALI ANCONA: Tavoni, Galeotti, Tavoni, Girolimini (21’ st De Marco), Savini, Ragni (21’ st Lucesoli), Candolfi, Catalani (39’ st Cingolani), Gioacchini (39’ st Paloka), Guzzini (41’ st Mascambruni), Trabelsi. All. Ceccarelli. Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 14’ st Tempestilli, 34’ st Mongiello (rigore). Note – Spettatori 400 circa, angoli 9-3 per i locali. Ammoniti Tacconi e Ragni. Nel giorno dedicato ad Alex, per le sue 300 presenze in maglia biancorossa, ilè tornata a vincere davanti ai propri tifosi con una prestazione di pazienza nel primo tempo e di grande determinazione nella ripresa.