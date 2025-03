Ilgiorno.it - Monza, tie-break salvezza. Taranto perde e retrocede

al cardiopalma per la Mint Vero Volleyche grazie a un tiratissimo successo al tie-all’Opiquad Arena contro la Cisterna Volley (oltre che al ko sempre in cinque set della Gioiella Prismain casa con la Rana Verona) ha evitato all’ultimo secondo la retrocessione. I brianzoli hanno mantenuto la categoria grazie al maggior numero di partite vinte rispetto a. L’incredibile domenica pomeriggio è iniziata con un primo equilibratissimo set vinto ai vantaggi dagli ospiti nonostante un ottimo Arthur Szwarc. Nel secondo parziale, i padroni di casa, beffati in volata, hanno reagito, nonostante l’ennesimo infortunio di una stagione maledetta. Capitan Thomas Beretta ha alzato bandiera bianca costringendo coach Massimo Eccheli all’unico cambio possibile: dentro Taylor Averill e, per la tanto discussa regola sugli stranieri, anche il giovane Diego Frascio al posto proprio di Szwarc.