Lanazione.it - Montignoso ‘abbatte’ il Folgor Marlia e allunga ancora. Exploit del Mulazzo a Porcari: ora la salvezza è possibile

Leggi su Lanazione.it

: Menichetti, Franco, Lencioni, Cortopassi, Della Maggiora, Petretti, Giannotti, Barbaro, Passaglia, Busembai, Bianchi. A disp. Frateschi, Pierotti, Del Pecchia, Paviglianiti, Masetti, Pieretti. All. Meschi.: Tognoni, Di Benedetti, Benedetti (5’ st Monopoli), Grossi (20’ st Della Pina), De Angeli, Verduci, Del Padrone, Donati, Bertuccelli (36’ st Landucci), Costa (36’ st Offretti), Vatteroni (20’ st Granai L.). A disp. Boni, Ricci, Tonarelli. All. Alberti. Arbitro: Marini di Empoli. Marcatori: 13’ st De Angeli, 30’ st Bertuccelli. CAPANNORI – Ilespugnacon un risultato all’inglese e approfitta dei pareggi di Capannori e Corsagna perre in testa alla classifica. Pochi squilli nel primo tempo, mentre nella ripresa i rossoblù spingono e vanno in vantaggio al 13’ con De Angeli sulla mischia.