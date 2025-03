Biccy.it - Montesano, Pozzetto, Ghini, De Sica: i colleghi ricordano Eleonora Giorgi

Leggi su Biccy.it

Non solo Carlo Verdone che ha direttoin due film, anche altri grandi del nostro cinema oggi l’hanno ricordata. Lo ha fatto Enricoche con lei ha recitato in Grand Hotel Excelsior del 1982; Renato(il film più famoso che hanno fatto è Mia moglie è una strega), Massimoe Christian Deche con l’attrice ha fatto due film e la fiction Lo Zio d’America.“Abbiamo lavorato insieme in un film” – ha esordito Enrico– “ma pur non avendo girato scene insieme tutte le volte che l’ho incontrata dopo, lei è stata sempre estremamente affettuosa ed espansiva, mostrando un lato umano di grande affabilità, di apertura, di gentilezza, di cortesia e affettuosità. E la cosa mi ha colpito molto. Quando mi incontrava diceva cose molto carine su di me, e questo mi ha sempre piacevolmente sorpreso, perché nel nostro ambiente, e non solo, non accade spesso“.