Monte Rosa 91 | Filippo Nigro in scena con ‘Every Brilliant Thing’

Domenica 9 marzo alle ore 17:30, presso l’Auditorium91, va inEverything (Le cose per cui vale la pena vivere), con protagonista. L’appuntamento si inserisce nella rassegna Verde Brillante del palinsesto culturale Parco della Luce. Anche quest’anno il palinsesto ospita teatro, musica e letteratura nel nuovo spazio cittadino milanese.EveryThing (opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan e di Jonny Donahoe), viene messo inin Italia nel 2021.vi compare non solo come protagonista, ma anche come regista insieme a Fabrizio Arcuri. Lo spettacolo è una coproduzione di CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Sardegna Teatro.LEGGI ANCHE: ‘The Breaking Ice’, Anthony Chen: «Solitudine e freddo, ma anche incontri che cambiano la vita»EveryThing è un racconto di autofiction scandito da liste di cose per cui vale la pena vivere che il protagonista raccoglie per fornirle alla madre, che soffre di depressione.