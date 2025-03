Game-experience.it - Monster Hunter Wilds debutta in vetta alla classifica UK, la caccia impazza nel Regno Unito

Ilha confermato il grande successo di, visto che il gioco di Capcom è riuscito are direttamente in cimadei giochi più venduti della settimana. Questo nuovo capitolo della serie, uscito il 28 febbraio 2025, ha rapidamente scalato le classifiche britanniche, dimostrando l’entusiasmo del pubblico per questa nuova iterazione della serie. Nonostante la concorrenza di classici intramontabili come Mario Kart 8 Deluxe, il gioco diai mostri ha avuto un impatto immediato, surclassando le altre novità.Precisiamo che la, basata sui dati GfK relativi alle vendite fisiche nel, evidenzia anche la presenza di altri titoli di rilievo. Mario Kart 8 Deluxe mantiene salda la sua posizione al secondo posto, dimostrando ancora una volta la sua incredibile longevità nel mercato.