Iltempo.it - Monsignor Paglia: “La Chiesa è davanti a sfide epocali. La malattia del Papa messaggio per tutti”

«Da ragazzino tu pensavi che un mago fosse colui che può fare ogni cosa. Lo pensavo anch'io, un tempo. Enoi l'abbiamo pensato. Ma la verità è un'altra. Via via che cresce il potere reale di un uomo, via via che si allarga la sua conoscenza, le strade che può seguire si fanno sempre più strette: e alla fine quell'uomo non sceglierà affatto, ma farà solo ciò che deve fare, e lo farà fino in fondo». È il, tratto dal best seller «Il ciclo di Earthsea» («Terramare» nella versione italiana ndr) della scrittrice statunitense Ursula K. Le Guin, che ha voluto lasciarciVincenzo, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, a corollario dell'intervista che ci ha concesso in un momento così delicato per la, con il pontefice ricoverato da più di due settimane al Policlinico Agostino Gemelli.