Ilgiorno.it - Monossido di carbonio in chiesa: intossicati sacerdote, sacrestano e 15 anziane

Colli Verdi (Pavia), 3 marzo 2025 – Un’intossicazione di massa dadi, che ha colpito praticamente tutti i presenti alla messa di ieri mattina, una ventina di persone. È successo nellaparrocchiale di Nostra Signora Assunta, alla frazione Canevino di Colli Verdi, sulla sommità della collina che domina il paese tra le vigne oltrepadane. Il report conclusivo dei soccorsi sanitari di Areu è arrivato a contare 15 persone coinvolte, in prevalenza donne, tutte, di età compresa tra 67 e 87 anni. Soccorsi anche ilche stava celebrando la funzione, don Riccardo, sostituto del parroco che è assente in questi giorni, e il, che ancora ieri pomeriggio non era rientrato dall’ospedale. Nessuno per fortuna ha riportato conseguenze gravi e anche i trasportati negli ospedali, di Voghera e Stradella, sono saliti sulle ambulanze rientrate con codici gialli, senza pazienti in pericolo di vita.