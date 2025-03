Oasport.it - Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist gigante femminile, orari, streaming, italiane in gara

Leggi su Oasport.it

Proseguono idi scia Tarvisio. Davengono assegnate le medaglie nelle specialità tecniche e si comincia dal. L’Italia schiera ben sei atlete al via: Ambra Pomare, Giorgia Collomb, Tatum Bieler, Giulia Valleriani, Camilla Vanni, Ludovica Righi.Una medaglia inche manca ai colori azzurri addirittura dal 2017, quando ad Are fu Laura Pirovano a vincere l’oro, battendo le austriache Katharina Liensberger e Chiara Mair. Da quel momento nessuna azzurra è più riuscita a salire su uno dei tre gradini del podio.C’è grande attesa soprattutto per Giorgia Collomb, una delle giovani più promettenti dello sci italiano e che ha saputo conquistare punti inin Coppa del Mondo.Idi scigiovanili, in programma dal 27 febbraio al 6 marzo sulle nevi di Tarvisio, saranno trasmessi in direttasul canale FIS TV.