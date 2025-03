Lanazione.it - Molto dolore per nulla al Teatro Virginian

Arezzo, 3 marzo 2025 – Il, piccolo gioiello nel cuore di Arezzo, è gestito da più di dieci anni dalla compagnia La Filostoccola, ed è un luogo di produzione, formazione teatrale e programmazione. La sua Stagione Teatrale, ogni anno più ricca, e gli eventi fuori stagione, sempre più numerosi, vedono salire sul palco sia ospiti provenienti da tutta Italia, sia compagnie del territorio aretino, sia giovani artisti in cerca di un luogo che possa accogliere il loro lavoro. Mercoledì 5 marzo, alle ore 21.00, torna la Stagione Teatrale con lo spettacolo vincitore di In-Box 2024/25 “PER” dell’artista umbra Luisa Borini, prodotto da Atto Due.perè la cronaca di una fatica, quella che si fa per crescere, per smarcarsi dai modelli di riferimento e per imparare a rispettarsi per come si è.