Ilgiorno.it - Molestata durante il viaggio-studio in Canada: la famiglia chiede i danni all’agenzia specializzata in vacanze didattiche

Ilè durato poco più di un mese. Il 31 gennaio 2023, Giulia (nome di fantasia), 17 anni, è arrivata a Toronto, in, per frequentare lì il secondo semestre del quarto anno di liceo, ospitata da due coniugi sulla sessantina. Tutto organizzato da una nota agenzia viaggi con sede in centro a Milano,proprio in questo tipo die con pacchetti che prevedono la permanenza in diverse città europee e americane. Un’esperienza formativa che tanti ragazzi scelgono di fare per imparare nuove lingue e conoscere metropoli internazionali, ma che per Giulia si è ben presto trasformata in un incubo. A distanza di due anni, e a valle di un’interlocuzione che non ha ancora portato a un accordo stragiudiziale, i genitori della ragazza, assistiti dagli avvocati Nicola Brigida, Ugo Carnevali e Carmine Criscione, sono pronti a fare causa alla società per ottenere il risarcimento deipatrimoniali e non: basti dire che hanno versato più di 20mila euro per un periodo di sei mesi che si è interrotto dopo appena 37 giorni; senza contare l’anno scolastico perso, il trauma subìto dalla giovane studentessa e le spese legali finora sostenute.