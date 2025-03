Internews24.com - Moggi spiazza tutti: «Scudetto? Ho l’impressione che il pareggio contro l’Inter sia stato decisivo per assegnare il titolo a Conte»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex dirigente sportivo parla della lottatra Inter e Napoli: le sue dichiarazioniLuciano, ex dirigente sportivo, ha recentemente espresso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il suo parere sulla lotta alin Serie A, focalizzandosi in particolare sultra Inter e Napoli. Secondo, questo risultato potrebbe aver significativamente avvantaggiato il Napoli nella corsa allo. Inoltre,non ha trascurato di menzionare la lotta anche con l’Atalanta, sostenendo che se i nerazzurri avessero vintosquadre come il Venezia e il Cagliari, attualmente sarebbero in una posizione più competitiva nella classifica.LE PAROLE DI– «Ho la sensazione che ilabbia decretato loal Napoli.ha dodici-tredici partite abbastanza pesanti.