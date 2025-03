Juventusnews24.com - Moggi non le manda a dire nei confronti di Thiago Motta: «O impara a fare l’allenatore oppure…Lui non ha capito questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ex DG della Juve, è severo neidi, il quale viene additato come problema principale dei bianconeriLucianoè un fiume in piena. Intervistato dai microfoni di TUTTOmercatoWEB, l’ex DG della Juve ha attaccato pesantemente il tecnico bianconero,. Ecco cosa gli ha detto.PAROLE – «C’è un allenatore che oo va da un’altra parte. Non sa cosa vogliavestire la maglia bianconera. La Juve subisce anche l’avversario. Il problema è piùdella squadra. In un partita contro l’Empoli se la squadra va in campo moscia è colpa delnon hache in quella partita dovevare in campo una squadra arrabbiata e non moscia».Leggi su Juventusnews24.com