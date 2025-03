Ilrestodelcarlino.it - Modena sbanca Bergamo . Arriva l’allungo in vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8GIACOBAZZI30: Ambrosioni; Allas De Beni, Gaffuri, Mambretti, Cocca; Orlandi, Spilotros; Cavenago, Bellini, Nodari; Guiniot, Rota; Roselli, Loda, Bosco. A disp. Plevani, Bettoni, Brignoli, Gigante, Nava, Gabbiadini, Brignoli. All. Pastormerlo. GIACOBAZZI: Mazzi; Pianigiani (71’ Traversi), Orlandi (78’ Zanni), Malagoli, Trotta (62’ Petti); Michelini (47’ Pagliai), Esposito; Debortoli (65’ Operoso), Carta, Tarantini; Bellei M. (59’ Rodriguez), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (50’ Morelli). All. Guareschi. Arbitro: Parcianello di Treviso Marcature: 2’ meta Mambretti, 8’ meta Venturelli M., 18’ cp Orlandi, 21’ cp Michelini, 38’ cp Mazzi; 46’ meta Michelini, 61’ meta Trotta tr Mazzi, 80’ meta tecnica. Note: ammoniti Trotta, Malisano e Spilotros. P.t.: 8-11. Punti 0-5 Vittoria e allungo in