Mobilitazione per l’Ucraina Duecento in centro storico | L’Europa batta un colpo

"La comunità ucraina non vuole l’oppressione russa. La nostra speranza è chemostri uno scatto d’orgoglio per tutelare la sovranità del nostro Paese e la propria". Così Edoardo Pagnini di ’Lilea’, l’associazione degli ucraini a Firenze – presieduta dall’avvocata Yuliya Muts –, realtà che ieri pomeriggio si è ritrovata in piazza Santa Maria Novella per un sit-in di pace. "Dopo la marcia della resilienza, che abbiamo organizzato per i tre anni dall’invasione russa, siamo di nuovo in piazza dopo quanto accaduto nello Studio Ovale tra il primo inquilino della Casa Bianca e il nostro presidente" spiega ancora Pagnini mentre i manifestanti sventolano le bandiere azzurre e gialle insieme a quelle blu del. Prima l’inno ucraino, poi altre canzoni alternate a discorsi e riflessioni. "Zelensky è il nostro presidente,è la nostra terra,è la nostra casa: la democrazia, la libertà e l’indipendenza sono gli ideali per i quali ci battiamo" proseguono dall’associazione che con questa manifestazione vuole dare "un segnale forte al mondo".