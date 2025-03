Lanazione.it - Mobilitazione civica per l’Ucraina

TERNIa Terni all’insegna dello slogan “Ucraina, Europa, Italia: la causa di una libertà indivisibile". A lanciare l’appello e a chiederne la sottoscrizione della cittadinanza in una manifestazione di "civile" fissata il 14 marzo alle 18.30 in piazza della Repubblica sono Alessandro Gentiletti (foto), avvocato ed ex consigliere comunale, i docenti universitari Luca Diotallevi e Giuseppe Croce, già ai vertici dell’Azione Cattolica diocesana, e Marco Sciarrini, dell’associazione Cittadini Liberi. "Il drastico cambio nello scenario delle relazioni internazionali determinato dai primi atti della presidenza Trump, divenuto del tutto evidente nell’indegno spettacolo dell’aggressione subita alla casa Bianca dal presidente ucraino Zelensky, pretende un’immediata e ferma reazione da parte dei popoli liberi – così i promotori dell’iniziativa –.