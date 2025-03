Mistermovie.it - Mister Movie | Patrick Dempsey fuori da Scream 7: il motivo dietro la sua assenza

Leggi su Mistermovie.it

L’attesissimo7 continua a far parlare di sé, ma questa volta per un'importante:non tornerà nei panni di Mark Kincaid. I fan del franchise avevano sperato di vedere la storia d'amore tra Sidney Prescott (Neve Campbell) e il suo marito Mark svilupparsi ulteriormente, ma un cambio di programma ha portato un nuovo volto nel ruolo del coniuge di Sidney: Joel McHale, che interpreterà un nuovo personaggio, Mark Evans.Ill'diInizialmente,era in trattative per riprendere il suo ruolo, ma alla fine ha dovuto rinunciare. L'attore ha spiegato a Variety che i problemi legati agli incendi in California hanno compromesso la sua agenda lavorativa, rendendo impossibile la sua partecipazione al film."Non ha funzionato.