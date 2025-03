Mistermovie.it - Mister Movie | Olly ecco il motivo del rifiuto all’Eurovision: “La faccia è la mia…”

Ospite a Che Tempo Che Fa,, vincitore del Festival di Sanremo 2025, ha chiarito meglio i motivi dietro la sua decisione di rinunciareSong Contest. L’artista ha spiegato di aver preso questa scelta per mantenere il controllo totale sul suo percorso musicale e concentrarsi sui suoi impegni.e la scelta di non partecipare"La musica è mia, è un lavoro di squadra, ma alla fine lace la metto io", ha dichiarato, sottolineando come abbia preferito dedicarsi ai suoi concerti di maggio. La possibilità di non parteciparegli ha dato modo di scegliere la strada più adatta a lui, senza pressioni esterne.Il legame con Lucio Corsi e i progetti futuriNel corso dell’intervista,ha parlato anche di Lucio Corsi, artista che rappresenterà l’Italiaal posto suo.