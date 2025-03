Mistermovie.it - Mister Movie | Mikey Madison sorprende agli Oscar 2025: premiata come Migliore Attrice

La 97ª edizione degliha regalato momenti indimenticabili, ma uno dei piùnti è stata la vittoria di. L’interprete di Anora ha superato le altre talentuose candidate: Fernanda Torres (I’m Still Here), Demi Moore (The Substance), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked). La favorita indiscussa sembrava essere Moore, la cui performance nel thriller horror di Coralie Fargeat aveva conquistato pubblico e critica. Tuttavia, l’Academy ha scelto di premiare, che con 25 anni è entrata nella storiauna delle attrici più giovani a ricevere l’ambita statuetta.Il dominio di AnoraAcademy AwardsLa serata è stata particolarmente trionfale per Anora, che si è aggiudicato cinque premi, inclusi Miglior Film, Miglior Regia per Sean Baker, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio.