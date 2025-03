Mistermovie.it - Mister Movie | L’Addio di Carlo Verdone a Eleonora Giorgi: «Sei stata un grande esempio di vita»

si è spenta oggi, all'età di 71 anni, in una clinica romana dove era ricoverata per la terapia del dolore.L'addio di, una stella del cinema italianoLa celebre attrice, vincitrice di un David di Donatello per il ruolo in Borotalco, combatteva da tempo contro un tumore al pancreas, una battaglia che ha affrontato con una forza ammirevole, condividendo apertamente la sua esperienza con il pubblico.Il messaggio diTra i tanti omaggi dedicati all'attrice, spicca il toccante messaggio di, collega e amico con cuiaveva condiviso il set in due film fondamentali per entrambi. Con parole profonde e sincere, il regista ha ricordato la sua generosità, la sua gioia di vivere e il suo coraggio nell'affrontare la malattia.