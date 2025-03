Mistermovie.it - Mister Movie | Jurassic World Rebirth svela il nuovo design dei Velociraptor: più spaventosi che mai

L’attesa percresce sempre di più, e i nuovi materiali promozionali hanno rivelato un dettaglio chiave del film: ilaggiornato dei.Il ritorno deiinQuesto capitolo, che funge da soft reboot e sequel diDominion (2022), sarà diretto da Gareth Edwards, già noto per Rogue One: A Star Wars Story. Il film seguirà una missione segreta all’interno del primo impianto di ricerca diPark, dove un team tenterà di recuperare il DNA dei dinosauri per la creazione di un farmaco salvavita. Nel cast figurano Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, mentre la data d’uscita è fissata per il 2 luglio 2025.Illook deiLe prime immagini deisono emerse tramite prodotti promozionali, tra cui un palloncino in mylar laminato pubblicato da LA Balloons (via TheDirect).