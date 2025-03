Mister Movie | Doctor Doom sostituisce Kang nel MCU | i nuovi piani per Avengers | Doomsday

Leggi su Mistermovie.it

Le recenti revisioni ainarrativi del Marvel Cinematic Universe (MCU) hanno portato a una decisione inattesa:prenderà il posto diil Conquistatore come principale antagonista della Saga del Multiverso. Questo drastico cambiamento è stato ufficializzato al San Diego Comic-Con 2024, lasciando i fan sorpresi, dato che inizialmente il film era stato annunciato con il titolo: TheDynasty.Un cambiamento epocale nel Marvel Cinematic UniverseLa scelta di sostituireè arrivata dopo la sua introduzione nella serie Loki, dove è stato presentato come una figura centrale nella manipolazione del tempo e nel rischio di una guerra multiversale. Tuttavia, il suo impatto sul grande schermo non ha soddisfatto le aspettative.Il declino dinel MCUha fatto il suo debutto ufficiale in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un film che avrebbe dovuto consolidarlo come il nuovo grande villain del MCU, al pari di Thanos.