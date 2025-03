Mistermovie.it - Mister Movie | Captain America: Brave New World – Il regista Julius Onah svela il retroscena sul design del Leader

Dopo oltre 15 anni di assenza, il personaggio di Samuel Sterns, alias il, è finalmente tornato nel Marvel Cinematic Universe conNew. Interpretato da Tim Blake Nelson, il supercriminale ha fatto la sua prima apparizione in L’Incredibile Hulk (2008), ma la sua evoluzione nel nuovo film diha sollevato numerose discussioni tra i fan. In particolare, il suoè stato oggetto di critiche e perplessità, poiché differisce notevolmente dalla versione originale dei fumetti.Ilo dietro il redelDurante un’intervista con The Hollywood Reporter,ha spiegato le scelte dietro il nuovo aspetto dele il motivo per cui il suonon è mai stato mostrato nei materiali promozionali. L’idea era quella di mantenere il villain avvolto nelo, permettendo al pubblico di scoprirlo attraverso la narrazione di Sam Wilson.