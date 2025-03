Mistermovie.it - Mister Movie | Ascolti tv Rai in crescita su Mediaset, i primi dati del 2025

Leggi su Mistermovie.it

Il prime time rappresenta una delle fasce orarie più strategiche per le emittenti televisive, in particolare per quelle generaliste, poiché attira un pubblico medio di circa 20 milioni di telespettatori.Il peso del prime time nella televisione generalistaQuesto periodo è fondamentale per le reti ammiraglie come Rai1 e Canale 5, influenzando direttamente gli introiti pubblicitari. L'analisi deidi ascolto deidue mesi delfornisce un quadro dettagliato delle performance di queste reti rispetto allo stesso periodo del 2024.Idel prime time: confronto trae 2024L'analisi evidenzia non solo i valori assoluti di share, ma anche le variazioni nel pubblico delle principali reti. Rai1 si conferma leader con il 27,86% di share, mentre Canale 5 segue con il 14,41%.