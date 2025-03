Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a Eleonora Giorgi, morta l’attrice a 71 anni

Leggi su Mistermovie.it

Si è spenta, lasciando un vuoto nel cuore di chi l'ha amata e seguita nel corso della sua lunga carriera. L'attrice, con il suo inconfondibile sorriso, ha affrontato con straordinaria forza e dignità la malattia che l'aveva colpita nell'autunno del 2023, un tumore al pancreas che non le ha lasciato scampo. Nonostante la sofferenza, ha scelto di condividere il suo percorso con il pubblico, testimoniando la propria lotta con grande coraggio e trasmettendo un messaggio di speranza: vivere ogni giorno come un dono prezioso.all'attrice che ha raccontato con dignità la malattiaNegli ultimi tempi,era ricoverata in una clinica romana specializzata nella terapia del dolore, circondata dall'affetto dei suoi cari. Accanto a lei fino all'ultimo momento, i figli Andrea e Paolo, l'ex marito Massimo Ciavarro, la nuora Clizia Incorvaia e il nipotino Gabriele, che ha rappresentato per lei una luce negli ultimi mesi difficili.