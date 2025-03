Ilrestodelcarlino.it - Mister Antonioli è soddisfatto:: "I playoff non sono così lontani"

Gran fairplay al Polisportivo. Clima benevolo tra Civitanova e Senigallia che si palesa tanto sugli spalti, quanto nel rettangolo di gioco. Dal settore ospiti, infatti, ecco bel messaggio all’indirizzo dei padroni di casa: "Rispetto e amicizia, daje Citanò", si legge nello striscione dei supporters vigorini. In campo, 90 minuti che scorrono senza liti e il direttore di gara impossibilitato a mettere le mani nel taschino. Insomma, una bella pagina di sport. Corredata da un altro nobile gesto; lo striscione che gli ultras di casa dedicano alla tifoseria dell’Alma Juventus Fano, squadra attraversata da gravi problemi societari: "In questo calcio che non ci appartiene, non mollare rivale fanese!". Per il resto, appare abbastanza difficile comprendere lo stato d’animo dell’ambiente rossoblù al termine dei novanta minuti, considerando il silenzio stampa che ormai persiste da quasi un mese.