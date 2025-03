Ilgiornale.it - Minorenni violenti: è allarme coltelli. Ora risse e omicidi spaventano le città. L’ipotesi carcere già a 12 anni

L'ultimo rapporto di Criminalpol rileva che l'incidenza dei delitti commessi da under 18 si attesta all'11% deglidel 2024, a fronte del 4% del 2023. Ma c'è un dato, più sommerso, che dovrebbe preoccupare ancora di più: l'aumento della violenza immotivata, gratuita, senza movente. E l'abitudine «maranza» deia girare con il coltello in tasca, da sfoderare al primo battibecco per strada. Francia e Germania hanno già cominciato campagne di prevenzione anti-. E forse anche in Italia è arrivato il momento di affrontare il problema