Lanazione.it - Minaccia i vigili con una bottiglia: ‘infastidito’ dallo sguardo

La Spezia, 3 marzo 2025 – Insulta gli agenti della polizia locale al loro passaggio e poi licon unadi vetro, denunciato ventenne pregiudicato. Secondo lui, gli agenti della municipale, in transito a bordo dell’auto di servizio, avrebbero indugiato troppo con lonella sua direzione. Tanto è bastato ieri sera a un ventenne dominicano per perdere le staffe ed iniziare ad inveire platealmente dal marciapiede al loro indirizzo con minacce ed insulti. Immediatamente gli agenti, impiegati in quel momento nel pattugliamento del quartiere Umbertino, hanno fermato il veicolo e si sono diretti verso il giovane per sottoporlo a controllo di polizia, ma lui ha cominciato a brandire unadi vetro verso il viso degli agenti e, contemporaneamente, con il chiaro scopo di sottrarsi al controllo ed intimidire gli operatori, ha chiamato a raccolta diversi suoi connazionali che si trovavano in ordine sparso poco distante.