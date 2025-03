Ilrestodelcarlino.it - Minacce dei no vax e indirizzo di casa sui social: Bonaccini sentito come teste in aula

Bologna, 3 marzo 2025 – L’ex presidente della Regione Stefanoin, questa mattina,: il tema è quello delledei no vax e il periodo quello del Covid, nel caso specifico siamo nel dicembre 2021. Si procede per istigazione a delinquere. Questa mattina, davanti al giudice Anna Fiocchi, pm Stefano Dambruoso, si è svolta l’udienza dibattimentale sul caso dellerivolte all’ex governatore tramite Telegram, sul profilo ‘Basta dittatura-Pro’. All’interno di questo, in un post creato apposta per questo scopo, cioè condividere indirizzi e contatti privati di politici, sono stati pubblicati l’die il numero di cellulare di. Il gruppo conteneva 44mila utenti. “Andatelo a prendere”, incitavano sul profilo del gruppo, che tra le altre cose organizzava manifestazioni no Green pass (e che in quel periodo si era reso protagonista di altreai danni, tra gli altri, dell'infettivologo Matteo Bassetti).