Foggiatoday.it - Mimmo Mongiello vince 45mila euro ad Affari Tuoi

Leggi su Foggiatoday.it

, il vigile del fuoco di Foggia (suo padre Leonardo è stato capo reparto del 115), nella puntata didel 3 marzo, è il concorrente che ha partecipato in rappresentanza della regione Puglia. Residente in via Giuseppe Parini, quartiere Cep, per lui hanno fatto il tifo.