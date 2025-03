Movieplayer.it - Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel final trailer di The Electric State, annunciato anche il videogame

La pellicola diretta dai fratelli Russo vede protagonisti la star di Stranger Things e quella di Guardiani della Galassia per un'avventura distopica A meno di due settimane dall'uscita, Netflix ha diffuso in streaming ildi The, che mostra nuove immagini del mondo visionario portato sullo schermo dai fratelli Russo. L'attesissimo film con protagonistisarà disponibile dal 14 marzo solo su Netflix. La storia continuerà con The: Kid Cosmo, il nuovo puzzle game ambientato nel mondo di The. Questo videogioco narrativo si svolge prima degli eventi del film, e racconta attraverso gli occhi dei protagonistie Michelle un periodo di cinque anni, intrecciando il gameplay ad una narrazione .