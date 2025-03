Secoloditalia.it - Mille volti di Eleonora Giorgi, dea del cinema dai capelli d’oro e occhi di ghiaccio che lascia in eredità una lezione di resilienza e dignità

Leggi su Secoloditalia.it

Ci mancherà, tanto. E non solo per il suo iconico ruolo di musa della commedia all’italiana, ma perchéera e ha rappresentato molto di più. Sorta di dea nordica daie glidiche sapevano esprimere sorpresa e tenerezza, intuitività ed empatia, ha volato ad alta quota sul successo senza risparmiare a se stessa momenti di discesa iperbolica negli abissi più profondi delle difficoltà e, nelle ultime fasi della sua vita, del dolore fisico e psicologico impostole dalla malattia che l’ha strappata in fretta alla vita e dalla famiglia che tanto amava.Addio a, donna simbolo die di talento artisticoSangue anglo-ungherese nelle vene e nell’aspetto, altero nelle forme quanto passionale nella sostanza, per tutti noi la sua presenza sulla scena e sullo schermo ha incarnato la storia dell’Italia degli Anni Settanta, quasi fosse in simbiosi – lei, ingenua e sognatrice – con un Paese dilaniato tra tormento, rivendicazione e passione, non avulsi dal doloroso prezzo che portavano con loro.