Ilgiorno.it - Milano, studenti spagnoli rapinati sul bus: quattro fermi

, 3 marzo 2025 – Il doppio raid sull'autobus per rubare un paio di collanine. Il fendente al fianco dell'amico che cerca di difendere uno degli aggrediti e il coltello insanguinato puntato ancora contro il ferito, uno studente spagnolo di 22 anni in Italia col programma Erasmus: "Non ti avvicinare, non ti avvicinare". La fuga Poi la fuga, durata meno di una settimana. Sì, perché nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra mobile hanno fermato ipresunti autori delle due rapine con accoltellamento andate in scena alla fermata del filobus 90 di viale Romagna nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2025: in manette sono finitiegiziani di età compresa tra 20 e 22 anni, incastrati da testimonianze, immagini delle telecamere e riscontri sui profili social. All'Alcatraz Ecco la ricostruzione di quanto accaduto.